В Красногорске пройдет концерт русской классики XIX–XX веков

Концерт камерной классической музыки в исполнении Московского ансамбля современной музыки состоится 28 мая в усадьбе Знаменское-Губайлово в Красногорске, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В программе прозвучат произведения русских композиторов XIX и XX столетий — Даргомыжского, Рахманинова, Скрябина, Шостаковича. Часть сочинений будет представлена в оригинальных переложениях Московского ансамбля современной музыки. Также гости услышат пьесу современного композитора Эльмира Низамова, посвященную Софии Губайдулиной — советскому и российскому автору более ста симфонических произведений.

Московский ансамбль современной музыки создан в 1990 году композитором Юрием Каспаровым при поддержке Эдисона Денисова. Коллектив специализируется на продвижении музыки XX и XXI веков и поддержке современных композиторов. В репертуаре ансамбля — произведения разных эпох от барокко до современности, уникальные программы и эксклюзивные инструментальные версии. На его счету более 1000 российских и мировых премьер.

Начало концерта в 19:00. Возрастное ограничение — 6+.

