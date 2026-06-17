В Красногорске пройдет фестиваль «За гранью софитов»

Областной фестиваль современного и уличного театра «За гранью софитов» пройдет в Красногорске с 25 по 27 июня. Зрителям представят сценические и уличные постановки, пластический театр и экспериментальные форматы на нескольких городских площадках, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

XI областной открытый фестиваль-конкурс объединит несколько площадок города: ДК «Подмосковье», КЦ «Красногорье», Зеленый театр МАУК «Парки Красногорска» и Живописную набережную Павшинской поймы. Часть программы пройдет в городском пространстве, поэтому спектакли можно будет увидеть не только в зале, но и под открытым небом. В 2026 году на участие подано 40 заявок, в конкурс включены коллективы из Московской области и других регионов России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.