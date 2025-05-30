Зрители увидят оригинальную интерпретацию повести А. С. Пушкина «Метель», представленную Инновационным театром балета из Калуги.

Постановка, сочетающая лирическую комедию и размышления о фатализме, будет исполнена в жанре современного танца. Минималистичные декорации, самобытная музыка, безупречная техника исполнения и новое философское прочтение классики создадут завораживающую атмосферу.

Над спектаклем работала команда профессионалов из разных городов России. Хореографом-постановщиком выступила Александра Иванова, художественным руководителем — Ксения Голыжбина, руководитель инновационного театра балета ИКЦ Калуги.

Фестиваль организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Росмолодежь.Гранты.

Мероприятие состоится 31 мая в 19:30, по адресу: дворец культуры «Подмосковье», ул. Ленина, 3.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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