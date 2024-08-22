В Красногорске отметили День офицера

В Красногорском филиале Музея Победы прошла торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации. Вспомнить павших в бою товарищей и поблагодарить тех, кто самоотверженно продолжает служить на благо России, собрались действующие офицеры, ветераны боевых действий, участники СВО и члены их семей, учащиеся кадетских классов, юнармейцы, представители «Боевого братства» и других военно-патриотических организаций.

«Очень важно, что этот праздник проходит в филиале главного военно-патриотического музея страны — Музея Победы, где подлинные предметы и документы рассказывают о подвиге предков, победивших нацизм. Нашим современникам, героическим воинам России, мы желаем сил, здоровья и скорой Победы», — подчеркнула в своем выступлении директор филиала Светлана Любенкова.

Государственные награды участникам специальной военной операции и членам их семей вручил военный комиссар городского округа Красногорск Игорь Тельбухов. Он поблагодарил за службу тех, кто отличился, защищая суверенитет нашей страны, и отметил, что офицеры продолжают демонстрировать несгибаемый характер, отвагу, честь, силу воли и дух настоящих героев, во имя правды не щадя своих жизней.

Со словами благодарности и поддержки к воинам обратился исполнительный секретарь красногорского отделения партии «Единая Россия» Богдан Андриянов.

«Сегодня мы чествуем настоящих патриотов, защитников Родины. У каждого офицера жизнь подчинена служению Отечеству. Это ежедневная трудная работа, испытание на профессионализм и мужество. Мы все прекрасно знаем, что офицерская честь — это не просто слова, за нее заплачено жизнью. Но по долгу службы и зову сердца, продолжая дело дедов, наши герои и дальше защищают рубежи Родины. С праздником, товарищи офицеры!», — сказал Богдан Андриянов.

За активное взаимодействие с военным комиссариатом городского округа Красногорск по вопросам военно-патриотического воспитания молодежи и подготовки ее к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации грамотами были награждены: 11-й военно-инженерный кадетский класс имени Д. М. Карбышева лицея № 1 п. Нахабино, кадетский класс «Красногорские орлята» школы № 19, юнармейский отряд «Сокол» Опалиховской школы, юнармейский отряд «Гвардия» школы № 16.

В церемонии приняли участие воспитанники Московской областной физкультурно-спортивной патриотической организации «Вепрь» под руководством Евгения Трушкина.

В исполнении лауреата международных конкурсов Михаила Кожухова на мероприятии прозвучали песни, посвященные военной службе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.