В Красногорске открыли Год единства народов России концертом в ДК «Луч»

Открытие Года единства народов России прошло 20 января в Доме культуры «Луч» в Красногорске. Мероприятие сопровождалось концертной программой «Танцующая Россия: хоровод дружбы», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Артисты исполнили номера, отражающие традиции и культуру народов России. На сцене выступали коллективы в ярких костюмах, а постановки передавали атмосферу дружбы и взаимопонимания.

Организаторы отметили, что концерт стал символом единства и богатого культурного наследия страны. Жители и гости Красногорска смогли насладиться зрелищем и почувствовать гордость за Россию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.