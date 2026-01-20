В Красногорске открылась выставка советских елочных игрушек

сегодня в 18:59

В культурном центре «Мечта» в поселке Нахабино городского округа Красногорск открылась выставка советских елочных игрушек и новогодних открыток, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Посетители могут увидеть разнообразные елочные украшения, среди которых фигурки космонавтов и кукурузы, а также познакомиться с историей семейных новогодних традиций. Дополняет выставку коллекция советских новогодних открыток, предоставленная Галиной Петровной Сидоровой.

Экспозиция открыта по адресу: поселок Нахабино, улица Чкалова, 7, культурный центр «Мечта». Выставка будет работать до конца января. Возрастное ограничение — 0+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.