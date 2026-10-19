В Красногорске откроют выставку Александра Абинова «Зимняя лирика»

Выставка художника Александра Абинова «Зимняя лирика» откроется 29 октября в культурно-выставочном комплексе «Знаменское-Губайлово» в Красногорске, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В экспозицию войдут пейзажи Русского Севера, средней полосы и южных побережий. Александр Абинов продолжает традиции русского пейзажа, предлагая взглянуть на привычные природные мотивы через вдумчивое созерцание. Через образы лесов, рек и неба он исследует духовное измерение пространства. Ключевую роль в его работах играет свет.

Абинов — член Творческого союза художников России и союза художников Санкт-Петербурга, выпускник Московской средней художественной школы при институте имени Сурикова и четырехкратный чемпион мира по карате. Он вернулся к творчеству в зрелом возрасте, через 10 лет, завершив спортивную карьеру.

Художник учился со многими известными деятелями искусства России, которые сейчас работают в академии Ильи Глазунова. Ему также довелось поработать с Ильей Глазуновым, у которого он получил знания и опыт.

Выставка будет работать до 9 февраля 2027 года. Возрастная маркировка — 0+. Адрес: Московская область, город Красногорск, улица Красная Горка, дом 30.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.