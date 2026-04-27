В Красногорске 19 мая покажут гала-спектакль «Россия — душа моя»

Гала-спектакль «Россия — душа моя» пройдет 19 мая в КДК «Подмосковье» в Красногорске. Проект народной артистки России Илзе Лиепа реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и продолжает Национальную премию детского и юношеского танца «Весна священная», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Премия «Весна священная» проводится уже десять лет при поддержке министерства культуры РФ. Ее лауреаты — юные артисты и коллективы со всей страны — участвуют в культурно-просветительских программах и гала-спектаклях. До 2025 года финальные показы проходили только в Москве, однако в прошлом году стартовал гастрольный тур. Постановку представляют в городах, откуда родом обладатели Гран-при 2023 года, в том числе в Красногорске.

Спектакль объединяет танец, музыку и поэзию. В программе — девять танцевальных миниатюр и шестнадцать вокально-драматических номеров на стихи и музыку отечественных авторов. В центре художественного замысла — образ России, раскрытый через народные традиции, песни и размышления о русском характере.

«Творческой команде удалось найти путь, как поднять эти глубокие волнующие темы без назидания, без какой-то авторитарности, но так, чтобы они доходили до каждого сердца зрителя», — отметила Илзе Лиепа.

В числе участников — обладатели Гран-при премии, студенты Театрального института имени Бориса Щукина и воспитанники танцевального проекта «Преодолей-ка». Один из самых эмоциональных номеров — «Дети войны», который исполняют Полина Гладких из Горловки ДНР и Артем Елкин из Москвы. Для юных артистов спектакль становится возможностью выйти на профессиональную сцену и представить результаты многолетней работы.

Показы состоятся 19 мая в 13:00 и 19:00. Вход бесплатный по предварительной регистрации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.