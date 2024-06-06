В Красногорске 10 июня стартует арт-лаборатория «АРТ-лето в Усадьбе»

В культурно-выставочном комплексе «Знаменское-Губайлово» в городском округе Красногорск 10 июня начнется «АРТ-лето в Усадьбе». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках программы участники познакомятся с искусством разных эпох, научатся работать с абстракциями, коллажами и концептуальными произведениями. При этом в течение арт-лаборатории искусствоведы расскажут о творчестве Шагала, Пикассо, Бэнкси и других художников.

Также гости ознакомятся с особенностями творчества современных мультипликаторов, примут участие в интерактивных музыкальных мероприятиях, узнают историю округа и многое другое.

Программа завершится 17 июня 2024 года. Подробности на сайте комплекса. 6+

Усадьба «Знаменское-Губайлово» — памятник истории и культуры федерального значения 18-19 веков. Здесь на постоянной основе проводятся выставки местных и приглашенных художников, экскурсии и интерактивные краеведческие программы, а также развивается классическое и новое искусство по разным направлениям: живопись, музыка, кино, театр, литература и другим.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

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