В Котельниках состоится очередной забег 15 марта
Фото - © Администрация городского округа Котельники
В Кузьминском лесопарке в городском округе Котельники в субботу, 15 марта, состоится очередной забег бегового сообщества «5 верст Котельники Кузьминский». Участники собираются в 9:00 у входной группы парка, сообщает пресс-служба администрации Котельников.
Кроме того, в течение недели в лесопарке пройдут и другие мероприятия.
11 марта, во вторник, и 13 марта, в четверг, для всех любителей активного и здорового образа жизни пройдет занятие по скандинавской ходьбе. Сбор участников на площадке у сцены.
12 марта, в среду, в 10:00 там состоится спортивное занятие по бегу и общей физической подготовке, а в 10:30 на стадионе пройдет спортивное ориентирование.
14 марта, в пятницу, в лесопарке пройдут активности для юных жителей и гостей Котельников. В 10:30 на площадке у сцены пройдет веселая анимационная программа, а затем в 11:00 в зоне боккроссинга проведут полезную образовательную программу «Узнавай-ка».
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.
«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.