В Котельниках состоится очередной забег 15 марта

В Кузьминском лесопарке в городском округе Котельники в субботу, 15 марта, состоится очередной забег бегового сообщества «5 верст Котельники Кузьминский». Участники собираются в 9:00 у входной группы парка, сообщает пресс-служба администрации Котельников.

Кроме того, в течение недели в лесопарке пройдут и другие мероприятия.

11 марта, во вторник, и 13 марта, в четверг, для всех любителей активного и здорового образа жизни пройдет занятие по скандинавской ходьбе. Сбор участников на площадке у сцены.

12 марта, в среду, в 10:00 там состоится спортивное занятие по бегу и общей физической подготовке, а в 10:30 на стадионе пройдет спортивное ориентирование.

14 марта, в пятницу, в лесопарке пройдут активности для юных жителей и гостей Котельников. В 10:30 на площадке у сцены пройдет веселая анимационная программа, а затем в 11:00 в зоне боккроссинга проведут полезную образовательную программу «Узнавай-ка».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.