В Котельниках открылась выставка, посвященная ВОВ

Культурный комплекс «Котельники» приглашает всех желающих жителей и гостей городского округа Котельники посетить выставку «Великая Отечественная война в судьбах известных священнослужителей». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Уникальная экспозиция расскажет о роли веры в трудные военные годы 1941-1945, о вкладе Русской православной церкви в приближение Великой Победы, а также много других интересных фактов о православных священниках, прошедших горнило Великой Отечественной войны.

На стендах посетители выставки смогут увидеть документы, фотографии и личные истории героев, которые пройдя через огонь войны, обрели высшее призвание — нести свет веры и милосердия в послевоенном мире.

Выставка продлится до 5 июня. Экспозиция доступна с 9:00 до 21:00 по адресу: микрорайон Белая Дача, дом № 3, Дом культуры «Белая Дача».

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