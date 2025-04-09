В Королеве за стартом «Ракеты Победы» наблюдали из «Космоса»

Возможность увидеть старт пилотируемого корабля «Союз МС-27» на большом экране особый интерес вызвала, конечно, у юных королёвцев.

Гости «Космоса» смогли не только увидеть старт, но и узнать много нового и интересного от председателя городского Совета молодых учёных и специалистов, заместителя директора по научному развитию и инновациям Центра космической медицины и биологии ФМБА России, член-корреспондента Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского Игоря Усовика, который комментировал все этапы запуска и с удовольствием отвечал на вопросы.

Ребят интересовало все — как спят космонавты на станции, где хранятся скафандры, как не замерзнуть в открытом космосе, какие самые необычные эксперименты проводят на МКС и как наши члены экспедиции общаются с иностранным экипажем.

После трансляции для всех участников провели розыгрыш специальных призов. Победителям вручили фотографии экипажа «Ракеты Победы» с автографами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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