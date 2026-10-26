В Королеве за пять лет обновили школы искусств, библиотеки и дома культуры

Учреждения культуры Королева за пять лет получили новые здания, обновленные помещения и оборудование. В городе также создали две модельные библиотеки и открыли два кинозала, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Королеве за пять лет капитально отремонтировали детскую школу искусств на улице Октябрьской на 800 мест. Для нее закупили пять концертных роялей и 16 пианино. Детская музыкальная школа микрорайона Юбилейный переехала в новое здание на 660 мест.

В ДиКЦ «КОСТИНО» открыли два современных кинозала и обновили фойе. В городе построили новое здание Бурковского дома культуры.

Модельными стали две библиотеки: филиал № 14 в микрорайоне Текстильщик и библиотека семейного чтения и досуга имени С. Я. Маршака в микрорайоне Юбилейный. Библиотека № 8 переехала в новое помещение на улице Орджоникидзе.

Городское музейное объединение победило во Всероссийской премии «Маршрут года» в номинации «Лучший аудиогид» с проектом «Болшевская коммуна — маленькая республика большой страны».

«Творческие занятия, тематические клубы, концерты и мероприятия — это все очень востребовано, и мы стараемся модернизировать объекты, которые притягивают людей, создавать там комфортные условия», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ежегодно в Королеве проходит около 5 тыс. культурных мероприятий, работает более 200 клубных формирований. На 2027–2028 годы запланированы новые спектакли ТЮЗа, закупка музыкальных инструментов и обновление оборудования домов культуры.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.