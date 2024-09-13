В Королеве впервые прошел органный концерт

В Королеве во Дворце культуры впервые прошел органный концерт, который стал важным событием в культурной жизни наукограда. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый музыкальный инструмент приобрели и установили в Центральном дворце культуры имени М. И. Калинина в преддверии концертного сезона. Первый концерт организовало Королевское филармоническое общество им. С. В. Рахманинова.

Перед королевцами выступил заведующий кафедрой органа Государственного музыкально-педагогического института имени Ипполитова-Иванова, заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ, профессор Алексей Паршин. С наукоградом его связывают личные воспоминания и творческая деятельность, поэтому музыкант был рад вновь встреться с королевскими слушателями. В дуэте с ним играл скрипач — заслуженный деятель искусств РФ, профессор Валерий Ворона. Для любителей музыки звучали произведения И. С. Баха.

«Здесь потрясающая аудитория, здесь потрясающие сердца, умные сердца, очень чуткие, очень стяжающие духовно сквозь призму этого вида искусства. И поэтому королевцам нужно играть», — отметил Паршин.

Органные концерты в Королеве продолжатся, в планах — проводить их не только в дуэте со скрипкой, но и приглашать исполнителей на других музыкальных инструментах и вокалистов.

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