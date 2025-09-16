В Королеве снимают фильм о любви и технологиях

Королев всегда славился своим творческим потенциалом и особенным вниманием к молодым дарованиям. Одним из ярких представителей этого поколения является режиссер Иван Лавренков, известный по своей первой короткометражной работе «Кукушка, которая покинула… Часы». Недавно стартовали съемки его нового фильма «Родная», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Директор молодежного центра «Космос» Мария Масик посетила съемочную площадку, чтобы поддержать начинающего кинематографиста.

Наш молодежный центр всегда рад поддержать талантливых молодых людей в их начинаниях. Благодаря деятельности молодых музыкантов, художников, режиссеров и других творческих людей в городе появляется все больше интересных проектов, а культурная жизнь становится насыщеннее. Спасибо, что делитесь своим талантом с окружающими! — отметила Мария Масик.

«Родная» рассказывает историю о любви в современном мире технологического прогресса, где чувства встречаются с инновациями. Фильм затрагивает тему сохранения памяти и преодоления времени с помощью робота-ровера, ставшего символом связи поколений.

Съемки проходят в знаковых местах Королева, демонстрируя как его современные научные достижения, так и умиротворяющие уголки природы.

