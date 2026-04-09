В Королеве провели фестиваль «Вселенная Леонова»

Фестиваль открылся при участии почетных гостей: депутата Госдумы Дениса Кравченко, олимпийского чемпиона по лыжным гонкам, депутата Мособлдумы Александра Легкова и специалиста РКК «Энергия», правнука К.Э. Циолковского Сергея Самбурова.

«Россия всегда стремилась быть первой, не зря у вас здесь написана цитата Алексея Леонова „Мы мечтали быть первыми“. Я желаю, чтобы эта мечта была и у вас. Двигайтесь вперед, добивайтесь своих целей и ничего не бойтесь. Вы — наше будущее. Мы на вас равняемся и всегда готовы вам помогать», — сказал Александр Легков.

На площадке фестиваля работали десятки интерактивных зон и мастер-классов, представлявших различные направления Технологического университета. Гости смогли попробовать себя в роли пилота БПЛА, собрать радиотехническую цепь, освоить навыки первой помощи и узнать о технологиях изготовления современных протезов.

Для самых юных участников подготовили демонстрацию станка для лазерной гравировки. С его помощью можно было создать памятный сувенир о Неделе космоса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев запустил в регионе крупное производство, на котором каждый год будут выпускать 200 млн чипов, 110 млн диодов, транзисторов и микросхем. Производственный корпус открыли на заводе «Арсенал», который входит в структуру ГК «Промтех».

«Знаю, что на заводе очень дружная команда, и мне приятно вместе с вами нажать эту символическую кнопку, которая даст старт производству столь важной продукции. Я очень надеюсь, что микроэлектроника станет конкурентоспособной, будет нести в себе что-то новое. Это очень важно всегда, наш президент говорит, что одним из приоритетов России является обеспечение технологического суверенитета. Поэтому мне особенно приятно находиться в кругу тех, кто своими конкретными делами вносит лепту в его достижение. Спасибо вам большое», — сказал глава региона.