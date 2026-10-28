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В Королеве планируют отреставрировать мозаику на улице 50-летия ВЛКСМ

Культура

Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Королёв

Мозаичное панно на фасаде дома № 5/16 по улице 50-летия ВЛКСМ в Королеве рассматривают для реставрации при содействии городских краеведов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Панно украшает дом № 5/16 по улице 50-летия ВЛКСМ, известный жителям Королева как «Китайская стена». Сейчас рассматривается возможность его реставрации с участием городских краеведов. Их знание истории города поможет провести восстановление максимально бережно.

Частные организации, расположенные в здании, повредили мозаику при монтаже кондиционеров и другого оборудования. Позднее они пытались самостоятельно восстановить панно, но работу так и не завершили.

Мозаичные панно — неотъемлемая часть облика наукограда. Самые масштабные и знаковые из них имеют статус объектов культурного наследия. Мозаика на «Китайской стене» не включена в реестр, но также представляет ценность для жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.