В Королеве открылся выставочный проект «Весна и любовь»

В Королеве стартовал новый художественный проект «Весна и любовь», объединивший работы современных художников, дизайнеров и творческих людей. Экспозиция посвящена темам природы, возрождению и романтическим чувствам, которая отражает гармонию весеннего настроения через живопись. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На выставке представлены картины различных жанров: от пейзажей до декоративных инсталляций и витражей. Удивительны и разнообразны техники, представленные в проекте: картины маслом и акварелью, цветочные коллажи, декоративные работы, витражи, композиции с использованием кожи и смолы, валяная живопись, графические зарисовки тушью, а также картины, выполненные в компьютерной и цифровой технике. Через цветы, образы и пейзажи более 20 участников показали свое отношение к многогранному понятию «любовь».

Автором проекта выступила руководитель творческой мастерской города Королев, художник, дизайнер, почетный деятель искусств России Евгения Демар.

Выставка открыта ежедневно с 10:00 до 19:00 и продлится до 1 апреля включительно.

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