В Королеве определили победителей конкурса «Инспектор ПДН глазами ребенка»

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В управлении внутренних дел России по городу Королев подведены итоги районного этапа конкурса детского рисунка «Инспектор по делам несовершеннолетних», посвященного 90-летнему юбилею создания подразделений по делам несовершеннолетних в системе МВД России, сообщает пресс-служба администрации округа.

Участниками конкурса стали ученики городских школ. Работы ребят передают теплоту и заботу инспекторов о сохранении счастливого и безопасного детства.

В процессе голосования членами жюри, в состав которого вошли председатель Общественного совета Владимир Бугреев и сотрудники управления, были признаны лучшими работы 12-летней Виктории Тарковской, 13-летней Екатерины Балаевой и 16-летней Виктории Городиськой.

Работы победителей направлены в ГУ МВД России по Московской области для участия в региональном этапе конкурса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.