В Королеве 12 июня пройдет праздник «С Россией в сердце»

Праздничные и культурные мероприятия пройдут в парках Королева с 9 по 12 июня. Жителей ждут концерты, мастер-классы и встречи с интересными гостями, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Центральный городской парк подготовил регулярную музыкальную программу. Каждую среду, пятницу и воскресенье в 18:00 здесь выступает духовой оркестр. По четвергам в это же время гостей принимает ансамбль «Сувенир».

9 июня в 16:00 на Центральной городской площади начнется игровая программа «Карамелька приглашает друзей». В субботу в 12:00 у беседки арт-веранды откроется летний читальный зал. Библиотека № 14 проведет мастер-класс по аппликации «Жил на свете крокодил…», приуроченный ко Всемирному дню.

В парке Костино 9 июня в 12:00 на арт-веранде состоится познавательно-игровая программа для детей «Сундук капитана Немо». 10 июня в 11:00 жители смогут встретиться с главным врачом Королевской больницы Эдуардом Шпилянским. В среду с 18:00 до 20:00 в беседке пройдет мастер-класс школы изобретателей Сергея Граня, а в Яблоневом саду — посиделки «Теплей и ярче солнце стало…» с участием клуба «Вдохновение». В 19:00 начнется фольклорная программа «Хоровод у яблоньки» с выступлением коллективов «Веретено» и «Отрада».

Главным событием станет общеобластное мероприятие «С Россией в сердце», которое пройдет 12 июня в 11:00 в День России. Гостей ждут концерты, развлекательные программы и спортивные тренировки на свежем воздухе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.