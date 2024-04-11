В Королеве 12 апреля состоится «Космический фестиваль»

В Центральном парке им. Калинина городского округа Королев 12 апреля состоится «Космический фестиваль 2024», приуроченный ко дню космонавтики и к 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Для гостей подготовили празднично-концертную программу и выставку «Космос глазами детей». При этом посетители смогут ознакомиться с историей развития Королева, посетив экспозицию «Королев: вчера, сегодня, завтра». На ней представлены исторические фотографии знаковых городских объектов, их современного состояния и генерация будущего, созданная при помощи искусственного интеллекта.

На фестивале пройдет VR-квест «Путешествие в виртуально-космическую реальность». Его участники ответят на вопросы викторины о космосе и о космических аппаратах. Помимо этого, в парке организуют творческие мастер-классы по изготовлению подвижной игрушки из картона и по раскрашиванию деревянных фигур с 3D-эффектом. Также все желающие смогут посетить открытый урок по астрономии, итогом которого станут вечерние наблюдения в телескопы.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

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