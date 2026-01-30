В Коноше показали документальный фильм «Тракторы на рассвете» о жизни Бродского
Архангельская область отметила знаменательную дату. В Доме-музее Иосифа Бродского, расположенном в деревне Норинская Коношского района, где поэт отбывал ссылку, состоялась экскурсия, которую провел научный сотрудник Александр Рогозин. В Коноше в Центральной районной библиотеке им. Иосифа Бродского был представлен документальный фильм «Тракторы на рассвете», созданный командой «Петербургского дневника» в прошлом году и приуроченный к двум важным датам: 85-летию со дня рождения поэта и 60-летию с момента его возвращения из ссылки, сообщает газета «Петербургский дневник».
«В зале собралось более 50 человек. После просмотра некоторые жители поселка Коноша выразили искреннюю признательность создателям фильма, высоко оценив точность передачи атмосферы норинской ссылки и бережное отношение к памяти поэта», — рассказала директор Вельского краеведческого музея им. В. Ф. Кулакова Ольга Березина.
Фильм «Тракторы на рассвете» акцентирует внимание именно на норинском периоде жизни Бродского, который считается одним из ключевых.
В Санкт-Петербурге также проходят памятные мероприятия. В Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме до 1 февраля можно увидеть специальную видеопроекцию, ставшую важным дополнением к постоянной экспозиции, посвященной Иосифу Бродскому. В музее отметили, что сама выставка, представляющая сотни личных вещей поэта — подлинных мемориальных артефактов, работает в Фонтанном доме с 2022 года.
В Литературно-мемориальном музее Федора Достоевского готовятся к обсуждению личности Иосифа Бродского. Кандидат технических наук Алексей Конасов, посвятивший четверть века созданию хронологии жизни нобелевского лауреата на основе анализа архивных документов, писем, мемуаров и проверенных свидетельств, прочтет лекцию на эту тему 4 февраля.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.