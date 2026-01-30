В Коноше показали документальный фильм «Тракторы на рассвете» о жизни Бродского

Архангельская область отметила знаменательную дату. В Доме-музее Иосифа Бродского, расположенном в деревне Норинская Коношского района, где поэт отбывал ссылку, состоялась экскурсия, которую провел научный сотрудник Александр Рогозин. В Коноше в Центральной районной библиотеке им. Иосифа Бродского был представлен документальный фильм «Тракторы на рассвете», созданный командой «Петербургского дневника» в прошлом году и приуроченный к двум важным датам: 85-летию со дня рождения поэта и 60-летию с момента его возвращения из ссылки, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«В зале собралось более 50 человек. После просмотра некоторые жители поселка Коноша выразили искреннюю признательность создателям фильма, высоко оценив точность передачи атмосферы норинской ссылки и бережное отношение к памяти поэта», — рассказала директор Вельского краеведческого музея им. В. Ф. Кулакова Ольга Березина.

Фильм «Тракторы на рассвете» акцентирует внимание именно на норинском периоде жизни Бродского, который считается одним из ключевых.

В Санкт-Петербурге также проходят памятные мероприятия. В Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме до 1 февраля можно увидеть специальную видеопроекцию, ставшую важным дополнением к постоянной экспозиции, посвященной Иосифу Бродскому. В музее отметили, что сама выставка, представляющая сотни личных вещей поэта — подлинных мемориальных артефактов, работает в Фонтанном доме с 2022 года.

В Литературно-мемориальном музее Федора Достоевского готовятся к обсуждению личности Иосифа Бродского. Кандидат технических наук Алексей Конасов, посвятивший четверть века созданию хронологии жизни нобелевского лауреата на основе анализа архивных документов, писем, мемуаров и проверенных свидетельств, прочтет лекцию на эту тему 4 февраля.

