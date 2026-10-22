В коме и дышит через ИВЛ: что известно о состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина впала в медикаментозную кому после резкого ухудшения самочувствия и переведена на искусственную вентиляцию легких. Об этом сообщает Telegram-канал Mash .

Состояние 88-летней знаменитости оценивается как тяжелое. Врачи фиксируют отрицательную динамику.

У Федосеевой-Шукшиной наблюдается аритмия сердца, а также развились серьезные легочные осложнения. Медикам пришлось откачивать скопившийся в груди воздух через дренаж, сохраняется высокая вероятность возникновения пневмонии.

Актриса находится в реанимационном отделении уже 10 суток. Перед экстренной госпитализацией у артистки около недели усиливались отеки и кислородное голодание, однако за врачебной помощью она не обращалась.

Неотложку вызвали только тогда, когда артистка начала задыхаться и утратила способность передвигаться без посторонней помощи.

В творческой биографии Федосеевой-Шукшиной насчитывается свыше 90 киноролей. Всенародное признание и популярность ей обеспечили картины «Калина красная» и «Печки-лавочки», созданные совместно с ее супругом, режиссером и писателем Василием Шукшиным.

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