В Коломну вернулись отреставрированные экспонаты из фондов «Дома Озерова»

Ранее графические работы известного отечественного иллюстратора Владимира Фаворского из фондов коломенской картинной галереи «Дома Озерова» отправили в реставрационную мастерскую центра имени академика И. Э. Грабаря в Москве. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Обновленные экспонаты вернулись на хранение в фонд Коломенской картинной галереи «Дом Озерова». Отмечается, что во время реставрации пожелтение и повреждение образцов удалось устранить, а проклейку полностью восполнить.

«На первоначальных этапах реставратор оценил состояние сохранности экспонатов. У большинства произведений Владимира Фаворского, которые передавались для восстановления, были схожие повреждения: общее слабое поверхностное загрязнение, заполнение, неравномерное пожелтение», — рассказывают в пресс-службе картинной галереи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.