В Коломне вернут колокол на Пятницкие ворота кремля к юбилею города

Коломна в 2027 году отметит 850-летие. К юбилею Пятницкие ворота кремля отреставрируют, вернут на башню действующий вестовой колокол и создадут музейный комплекс, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Реставрацию Пятницких ворот коломенского кремля планируют завершить в октябре 2027 года. Памятник архитектуры станет современным музейным комплексом с доступом для всех.

Внутри башни оборудуют выставочные пространства об истории строительства, развития и быта кремля. На каждом этаже разместят отдельную экспозицию о жизни крепости XVI века. Впервые здесь установят подъемник для людей с ограниченными возможностями, который позволит подняться на обзорную площадку с панорамой города.

Для сохранности экспонатов предусмотрены отопление и оборудование для поддержания специального температурного режима. Эти системы позволят разместить уникальные артефакты, посвященные истории кремля и Коломны.

Главный архитектор проекта Александра Игнатьева рассказала, что вестовой колокол прежде оповещал жителей о приближении неприятеля, пожарах и других опасностях. К XIX веку его сняли из-за разрушений. Восстановление конструкций и усиление башни позволят вернуть действующий колокол.

«Один из важных знаковых моментов, пожалуй, — это возвращение вестового колокола. <…> Но уже, надеюсь, звонить он будет только по праздникам», — рассказала Александра Игнатьева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.