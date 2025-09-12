В Коломне в преддверии Дня города открылась выставка «Трудовая доблесть Коломны»

В преддверии Дня города депутат Государственной думы Никита Чаплин и глава городского округа Александр Гречищев торжественно открыли в сквере им. В. И. Ленина выставку «Трудовая доблесть Коломны», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Хочу отметить всех, кто трудился над созданием экспозиции: ваш вклад в сохранение памяти о великом подвиге нашего народа поистине бесценен. Коломна всегда была родиной патриотов, воинов и великих тружеников. Пусть эта выставка станет важным местом встречи разных поколений, где каждый сможет прикоснуться к истории своей малой родины», — отметил Никита Чаплин.

Коломна, являясь одним из важнейших промышленных центров Подмосковья, играла ключевую роль в формировании артиллерийских и стрелковых подразделений, а также производстве современного оружия. На новой экспозиции посетителям расскажут о событиях начала Великой Отечественной войны, жизни города в военный период, деятельности промышленных предприятий, развитии стахановского движения, создании нового вооружения и труде медицинских работников в госпиталях.

«Значимо, что мы открываем экспозицию о трудовом подвиге наших земляков в год 80-летия Великой Победы. Многие предприятия города внесли неоценимый вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Тысячи коломенцев приближали этот день своим самоотверженным трудом, проявляли героизм и стойкость в самые трудные времена. За этот особый вклад Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин присвоил в 2021 году нашему городу почетное звание „Город трудовой доблести“», — сказал глава муниципалитета Александр Гречищев.

Новая экспозиция — уже шестая. Благодаря Российскому военно-историческому обществу это общественное пространство в центре Коломны стало местом, где можно с пользой провести время, познакомиться с историей нашей малой родины и подвигами земляков, оставивших в ней свой неизгладимый след. Посетить выставку под открытым небом может каждый желающий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.