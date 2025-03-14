В Коломне утвержден предмет охраны объекта культурного наследия дома усадьбы

Городская усадьба первой половины XIX века расположена в центральной части города Коломны. В ее состав входили: главный дом с воротами и калиткой, дом для прислуги, хозяйственный флигель и деревянные сараи, располагавшиеся в глубине двора. По стилистическим признакам постройку главного дома относят к началу XIX века. Заказчик и строитель неизвестен. По сведениям жителей — до революции владельцем усадьбы был некий мясник Потапов. Главный фасад двухэтажного здания украшен ризалитом и накладным четырехпилястровым портиком в уровне 1-го этажа. Со стороны боковых фасадов расположены наружные контрфорсы конца XIX века. В настоящее время это многоквартирный дом.

Утверждение предмета охраны объекта культурного наследия позволит сохранить историческое здание, приспособленное для современного использования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.