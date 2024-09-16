В Коломне утвердили предмет охраны главного дома усадьбы Шапошниковых

Объект культурного наследия — в настоящее время жилой дом расположен на улице Савельича в историческом центре Коломны. Прежнее название улицы Савельича — Симеоновская, так как она начиналась от Симеоновской (Семеновской) башни Коломенского кремля, названной по церкви Симеона Столпника, находившейся на бывшей Житной площади. С октября 1921 года улица получила свое название по имени Николая Савельича Романова — рабочего Коломенского машиностроительного завода.

Кирпичное двухэтажное здание XIX века с четырехпилястровым портиком и фронтоном на южном фасаде — бывший главный дом городской усадьбы, которой до революции 1917 года владели купцы Шапошниковы. В состав усадьбы, помимо главного дома, также входил одноэтажный кирпичный флигель, соединенный с ним оградой с воротами и калиткой, и деревянные хозяйственные постройки. Как и многие купеческие дома в советское время дом был национализирован и приспособлен под квартиры.

Утверждение предмета охраны объекта культурного наследия позволит сохранить историческое здание, приспособленное для современного использования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.