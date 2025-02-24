В Коломне стартовала выставка «Окна войны»

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Краеведческом музее Коломны открылась выставка «Окна войны». В экспозиции представлены копии боевых агитационных плакатов 1944–1946 годов из фондов музея, известные как «Окна ТАСС», сообщает пресс-служба администрации округа.

«Это один из самых грозных видов идеологического оружия времен Великой Отечественной войны. Плакаты поднимали боевой дух Красной армии и работников тыла, прославляли воинов и призывали к ответу военных преступников», — рассказывают организаторы выставки.

Всего за период с 25 июня 1941 года по 29 декабря 1946 года было создано около 15 миллионов экземпляров «Окон ТАСС», которые распространялись повсеместно — от фронта до тыла. На выставке представлены 11 копий плакатов, которые отражают ключевые моменты победы советского народа над фашизмом. Особое внимание уделяется уникальному формату малых листовок размером 30 на 20 см, специально разработанных для партизанских отрядов.

Выставка «Окна войны» продолжит свою работу в краеведческом музее Коломны до 11 мая (12+).

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.