В Коломне стартовала уникальная выставка тактильных копий знаменитых картин

Краеведческий музей города Коломна стал площадкой для уникального проекта «Искусство на кончиках пальцев» — выставки тактильных копий картин знаменитых художников. В экспозиции представлены объемные 3D-изображения известных произведений искусства, выполненных из гипоаллергенного пластика методом вакуумной формовки, сообщает пресс-служба администрации округа.

Среди экспонатов — такие знаменитые полотна, как «Аленушка» и «Витязь на распутье» Виктора Васнецова, «Девочка с персиками» Валентина Серова, «Утро в сосновом лесу» Ивана Шишкина и Константина Савицкого, а также «Постоянство памяти» Сальвадора Дали. Проект ориентирован на людей с нарушениями зрения. Каждый экспонат снабжен надписью шрифтом Брайля, а специальные устройства позволяют прослушивать аудиокомментарии с описанием картин и биографией авторов.

Экспозиция организована музеем-заповедником «Коломенский кремль» совместно с центром «Эксперт» из Твери и производственной компанией «Вертикаль» из Торжка, специализирующихся на производстве оборудования для маломобильных групп населения по программе «Доступная среда».

Дополнительно на выставке представлены творческие работы участников студий комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Коломенский». Здесь можно увидеть разнообразные изображения животных и растений, выполненные в стиле художественного конструирования, а также произведения абстрактной живописи и скульптуры.

Выставка открыта для посещения до 27 апреля (6+).

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