В Коломне стартовал IV благотворительный детский кинофорум

В Коломне стартовал IV благотворительный кинофорум «Детский КиноМай в Коломне». Церемония открытия состоялась в гимназии № 2 «Квантор», сообщили в пресс-службе местной администрации.

Известные гости представили свое творчество и вручили награды победителям детского литературного конкурса «Великая Отечественная война в кинофильмах советских и российских режиссеров». Школьникам также показали первые фильмы форума в ДК «Тепловозостроитель», МЦ «Русь» и кинотеатре «Амигос» в Озерах.

Форум идет три дня и завершится 1 марта. В программе второго дня — актерский мастер-класс и творческая встреча «Как создаются мультфильмы», а также кинопоказы фильмов «Солдатик», «Вираж» и «Голова-жестянка». В заключительный день форума участники увидят кукольный спектакль «Спасение планеты Земля», а также примут участие в обсуждении новеллы «Шум за стеной».

Организатором кинофестиваля выступает благотворительный фонд «Детский КиноМай», который с 2009 года проводит подобные мероприятия по всей стране, стремясь создать интересный досуг для детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.