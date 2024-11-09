В Коломне состоялся православный фестиваль молодежи «День народного единства»

В Коломенской духовной семинарии прошел православный фестиваль молодежи «День народного единства», в котором поучаствовали более 160 школьников из православных и объединений Коломны, а также дети из других округов Подмосковья, сообщили в пресс-службе губернатора Андрея Воробьева и правительства Московской области.

В рамках фестиваля также состоялась экскурсия по Коломенской семинарии и конференция с участием митрополита Крутицкого и Коломенского Павла.

«Мы переживаем непростые времена, и сейчас нам, как никогда, очень важно сохранять единство, сплоченность. А это зарождается в семье, именно она учит любить, помогать друг другу, никому не завидовать, не желать ничего плохого, а стремиться делать добрые дела. Поэтому я хочу пожелать всем, осознавая текущее время, которое нам дано, не растрачивать понапрасну дни своей жизни, а спешить творить добро, создавать его как можно больше и в своей семье, и в своем Отечестве. Если мы сохраняем в сердце единодушие, согласие и молитву, то будем сплоченными, а Господь будет во всем помогать на нашем жизненном пути», — сказал митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.

Организаторами фестиваля выступили Межъепархиальный отдел по работе с молодежью Московской митрополии и министерство информации и молодежной политики Подмосковья, а также Общественной палаты региона. Участников торжественного события поприветствовала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

«От лица нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева я рада приветствовать вас на молодежном фестивале, посвященном Дню народного единства. Благодарю за такой теплый прием Владыку Павла. Именно ему принадлежит идея масштабирования наших традиционных дней православной молодежи. В марте, когда мы встречались в Красногорске на аналогичном мероприятии, он предложил, чтобы такие фестивали были в каждой епархии. Я рада, что вместе мы смогли реализовать эту идею. И символично, что вы, Владыка, давали старт всем этим встречам, и сегодня у вас мы проводим заключительное мероприятие в текущем году. Русская Православная Церковь принимает активное участие в жизни наших молодых ребят. Спасибо за то, что вы всегда рядом, за ваши добрые слова, молитвы, за то, что с вами всегда становится тепло, легко и уверенно. Важно, чтобы ребята окунались в эту атмосферу, знали, что мы поддерживаем их и наставляем на правильный путь. Уверена, что наше взаимодействие в будущем будет только развиваться и укрепляться на благо нашего любимого Подмосковья», — сказала Швелидзе.

Традиционный ежегодный форум День православной молодежи Московской области состоялся 16 марта в Никольском соборе в Красногорске. Далее эстафету митрополита перенял Чехов, Реутов и Королев. Состоявшийся в Коломне фестиваль стал пятым в 2024 году. В общей сложности в фестивале поучаствовали около 1000 детей. Ребята не только посещали экскурсии и участвовали в молебнах, но и задавали Владыке вопросы на интересующие темы и получали мудрые ответы.

На конференции «Народное единство. Вчера и сегодня» кандидат исторических наук, доцент, преподаватель ГСГУ и Коломенской духовной семинарии Ольга Галкина рассказала детям о периоде Смуты конца XVII — начале XVII веков.

«Сегодняшнее мероприятие позволило нам еще раз вспомнить исторические события, которые происходили в 1612 году, когда мы изгнали польских интервентов при помощи Божией. Поэтому мы безусловно должны чтить День народного Единства. Сегодня звучали очень важные слова, в том числе и слова-напутствия для молодежи от Владыки. Ребята задавали самые разные вопросы, например, как найти себя в жизни, и получали мудрые ответы. Для своего дальнейшего духовного совершенствования очень важно руководствоваться Евангелием о том, как поступать в жизни», — рассказал студент 3 курса Коломенской духовной семинарии Илья Каргин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.