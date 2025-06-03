В Коломне пройдет третий сезон фестиваля «Город танцует в парках»

В предстоящую субботу Коломна вновь наполнится музыкальными ритмами с фестивалем «Город танцует в парках», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

7 июня на сцене парка Мира в 16:00 начнется ежегодный фестиваль, который проходит в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Лето в Подмосковье». Фестиваль дает возможность выступить на сцене любому танцевальному коллективу с возрастом участников от 10 до 35 лет, прошедшим предварительный дистанционный отбор. Танцевальные баталии развернутся в двух категориях:

«Танцевальный коллектив»;

«Индивидуальный исполнитель».

Зрителей ожидают зажигательные выступления лучших творческих коллективов Подмосковья, шоу-программа «КЕД концерт» с участием звезд телепроектов «Танцы» и «Новые танцы».

Лучшие конкурсанты выступят на гала-концерте в сентябре и поборются за призы от членов жюри: возможность попасть в команду Егора Дружинина «КЕД», стать участником фестиваля русского современного танца «Проба №» Александра Могилева или пройти стажировку в VARNAVA DANCE CO Владимира Варнавы.

Стоит напомнить, что в прошлом году победителями конкурсной программы в Коломне стал танцевальный коллектив City Dance Studio из Озер.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.