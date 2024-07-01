В Коломне продолжаются комплексные реставрационные работы Бобренева монастыря

Главным управлением культурного наследия Московской области выданы разрешения на проведение реставрационных работ на объектах «Ново-Федоровская церковь», «Западный братский корпус», «Стены ограды» и «Башни», входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Бобренева монастыря, XVII–XVIII вв.» по адресу: Московская область, г. о. Коломна, с. Старое Бобренево, сообщает пресс-служба ведомства.

По преданиям князь Димитрий Донской со своим полководцем Дмитрием Михайловичем Боброком-Волынцем перед Куликовской битвой (1380 г.) собрал войска в Коломне и дал обет в случае победы построить монастырь на коломенских землях Боброка. И в 1381 году в одной версте от Коломны при Егорьевской дороге был заложен мужской Богородице-Рождественский монастырь с наименованием его «Бобреневым». Первые монастырские постройки были деревянными.

Монастырь играл значительную роль как в обороне Коломны, так и на подступах к Москве.

Документальных свидетельств о времени строительства монастыря не сохранилось, однако данные археологических исследований, проведенных в 1970 году, подтверждают раннюю датировку его существования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.