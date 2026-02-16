В Коломне открылась выставка Наталии Овсиенко о Оптинских старцах

Выставка заслуженного художника России Наталии Овсиенко «Молитва, звучащая в глине. Оптинские старцы» открылась 14 февраля в арт-галерее «Лига» в Коломне, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В арт-галерее «Лига» 14 февраля открылась выставка Наталии Овсиенко «Молитва, звучащая в глине. Оптинские старцы». На открытии присутствовал глава городского округа Коломна Александр Гречищев, который отметил глубокий смысл и душевность экспозиции, а также поздравил художницу с открытием.

Наталия Овсиенко — заслуженный художник России, член Союза художников России и почетный член Российской академии художеств. Она участвовала более чем в 60 выставках живописи и 30 керамических. Серия скульптур «Оптинские старцы» впервые была представлена в Оптиной пустыни в октябре 2025 года. Проект объединяет мастерство художника и христианские ценности, каждая работа наполнена символами и отсылками к духовному наследию.

Экспозиция включает скульптуры по мотивам белокаменного зодчества Владимиро-Суздальского княжества и живописные произведения. Посетить выставку можно с 15 февраля по 14 апреля по адресу: Коломна, ул. Лажечникова, д. 5. Вход свободный. Возрастное ограничение — 6+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.