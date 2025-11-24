В Коломне открылась выставка «Куклы бывают разные»

Экспозиция представляет собой яркую коллекцию этнических кукол, собранных почетным работником сферы образования РФ, коломчанкой Марией Жуковой, чей трудовой стаж в образовании составляет более трех десятилетий.

Коллекция, начатая еще в 1994 году, насчитывает около 150 экспонатов, каждый из которых уникален своей историей, обычаями и эстетическими особенностями, олицетворяя собой богатое культурное наследие разных народов.

«Мои знакомые, которые знают, что я собираю кукол в национальных костюмах, привозят из своих путешествий новые экспонаты для моей коллекции», — рассказала Мария Александровна.

На выставке зритель знакомится с куклами народов России: русскими, татарскими, бурятскими, чувашскими, мордовскими, народностей Северного Кавказа, которые раскрывают многонациональность, единство и богатство нашей страны.

Экспозицию дополняют европейские персонажи, представленные куклами из Германии, Литвы, Бельгии, Нидерландов и других государств. Среди них выделяется кукла-испанка, танцующая страстное фламенко, знаменитая Барби в образе литературной героини Джейн Эйр, а также любимец итальянских детей — озорной деревянный мальчик Пиноккио.

Особое внимание привлекают яркие мексиканские и кубинские фигурки в национальных одеждах, выражающие живой дух латиноамериканской культуры; выразительные африканцы из Нигерии и Республики Конго; изысканные японские, китайские и индийские изделия, восхищающие тонкостью деталей и глубокими традициями Востока.

Посещение выставки откроет перед зрителем мир традиционных игрушек, ставших частью культурного наследия человечества. Экспозиция позволит взглянуть на традиционные куклы не только как на игрушки, но и как на важные элементы культурной памяти и народного искусства.

После открытия для гостей выставки провели экскурсию и мастер-класс по изготовлению куклы-оберега. Поскольку экспозиция размещена в Доме учителя, то ее основная аудитория — педагоги и школьники, для которых будет организовано посещение в рамках тематической программы.

Возрастная категория 6+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.