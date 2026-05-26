В Коломне откроют выставку «Пушкин в жизни» в доме Озерова

Выставка графики Михаила Акимова «Пушкин в жизни» откроется 28 мая в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» и будет работать до 28 июня. В экспозицию вошли работы по мотивам книги Викентия Вересаева о поэте, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Экспозиция объединяет графические произведения члена Московского союза художников Михаила Акимова, созданные по мотивам книги Викентия Вересаева «Пушкин в жизни». Выставка переносит зрителей на 200 лет назад и предлагает взглянуть на поэта глазами его современников. В основе проекта — подлинные истории, записанные самим Пушкиным и его окружением, которые позднее собрал и издал Вересаев.

Пушкин нередко дарил друзьям и поклонницам автопортреты. В ответ знакомые сочиняли о нем рассказы и воспоминания. Эти свидетельства легли в основу литературного сборника, а затем и художественной серии Акимова.

Художник работал в мультипликации и документальном кино, занимался проектированием общественных интерьеров, монументальным искусством и книжной графикой. Его выставочные серии «Путешествие Пушкина» и «Пушкин в жизни» неоднократно представляли в музеях Москвы и Санкт-Петербурга.

Выставка будет открыта до 28 июня. Возрастное ограничение — 0+. Подробности размещены на сайте Коломенской картинной галереи «Дом Озерова».

