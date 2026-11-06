В Коломне откроют фотопроект «Вернисаж впечатлений — языком фотографии»

Фотопроект «Вернисаж впечатлений — языком фотографии» начнет работу 7 ноября в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова». Выставка объединит работы участников Всероссийского конкурса из разных городов России, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фотопроект «Вернисаж впечатлений — языком фотографии» откроется 7 ноября в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова». Экспозиция представляет фотографию как универсальный язык человеческих эмоций и мгновений.

Выставка задумана как пространство диалога между внутренним миром фотографа и зрителем без слов. Она построена на визуальных контрастах: насыщенные цветом кадры, передающие динамику повседневной жизни, соседствуют со строгими минималистичными черно-белыми снимками.

Проект подготовил челябинский фотоклуб «ФОТОГРАД № 1». В экспозицию вошли лучшие работы участников Всероссийского конкурса из разных уголков России — от Москвы до Владивостока.

Выставка продлится до 6 декабря. Возрастная маркировка — 0+. Подробная информация размещена на сайте галереи «Дом Озерова».

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