28 сентября, в музее-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие», г. о. Коломна, открывается авторская выставка-игра «Моя бабушки — русалка?» Нины Бисяриной. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Нина Бисярина — режиссер, художник-постановщик, резидент Арткоммуналки, победитель международного грантового конкурса «Арткоммуналка 2023–2024» в номинации «Визуальное искусство». Живет в Екатеринбурге. Резиденция, в которой Нина принимала участие, состоялась в рамках проекта «Коломенские новеллы», который поддерживается субсидией для некоммерческих организаций на реализацию проектов в области культуры министерством культуры и туризма Московской области.

Выставка создана на основе важных воспоминаний из детства художницы и пройдет в форме авторской игры. Также выставка является прологом к анимационному фильму Нины. В ее произведениях отражается чуткое и тонкое отношение к окружающему миру и личной истории, радость от встречи с близкими людьми.

Работы оформлены в медитативной форме, а звук, старинная мебель и вещи-воспоминания помогают составить образ детства как маленького острова.

Начало в 18:30. Вход свободный. Необходима предварительная регистрация.

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