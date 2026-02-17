В Коломне откроется выставка акварелей Сергея Алдушкина

сегодня в 13:20

Открытие выставки акварельной живописи заслуженного художника России и Республики Марий Эл Сергея Алдушкина пройдет 20 февраля в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Экспозиция приурочена к Году единства народов России. Посетители увидят произведения из золотой коллекции Сергея Алдушкина, созданные в разные годы в технике акварели, а также работы из фондов Коломенской картинной галереи «Дом Озерова».

Сергей Алдушкин — мастер акварельной живописи, работающий в традициях русской реалистической школы. Он участвовал во многих отечественных и международных выставках. В его работах представлены пейзажи среднерусской природы, виды городов России и зарубежья, натюрморты и интерьеры деревенских домов.

Картины художника находятся в экспозициях Марийского музея изобразительных искусств, музея-заповедника В.Д. Поленова, в коллекциях Валаамского монастыря, Троице-Сергиевой лавры, Общества любителей русской живописи, а также в частных собраниях в России и за рубежом.

Выставка будет работать до 22 марта. Подробная информация размещена на сайте Коломенской картинной галереи «Дом Озерова».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.