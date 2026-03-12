В Коломне нашли грамоту 1617 года о пастиле для царя

В Российском государственном архиве древних актов обнаружили царскую грамоту 1617 года, подтверждающую изготовление коломенской пастилы для стола Михаила Федоровича Романова. Документ стал самым ранним письменным свидетельством известности лакомства, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Указ датирован 23 июня (3 июля по новому стилю) 1617 года. В нем говорится о распоряжении изготовить в дворцовых селах под Коломной 40 «труб» пастилы — малиновой, брусничной, черничной и земляничной. Ягоды предписывалось собрать у местных крестьян, а патоку и конопляное масло закупить у торговых людей «на Коломне». Оплату велено было произвести из кабацких доходов. Исполнение поручили Фоме Семенову, которого с грамотой направили к коломенскому воеводе.

Документ обнаружил старший научный сотрудник Государственного института искусствознания и Института наследия Дмитрий Александрович Вадатурский при участии историка и краеведа Вадима Юрьевича Кириченко. Находка вводится в научный оборот и подтверждает не только существование коломенской пастилы в начале XVII века, но и ее признание при царском дворе.

Летом в музее истории со вкусом «Коломенская пастила» представят новую программу «Короны над Коломной: история царских визитов», посвященную венценосным ценителям лакомства. Информация о мероприятиях размещена на сайте центра познавательного туризма «Коломенский посад».

