В Коломне начали создавать тактильные копии экспонатов для незрячих посетителей

В Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» в феврале начали использовать 3D-принтер и 3D-сканер для создания тактильных копий экспонатов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В феврале в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» внедрили современное оборудование: 3D-принтер, 3D-сканер и поворотный стол для сканирования. Новые технологии позволят сотрудникам создавать точные тактильные копии скульптур и других объемных экспонатов.

Такие копии предназначены для посетителей с нарушениями зрения, чтобы они могли тактильно познакомиться с произведениями искусства, изучить их форму, фактуру и детали. В галерее отметили, что внедрение 3D-технологий делает искусство доступным для всех и способствует созданию инклюзивного музейного пространства.

Кроме того, создание цифровых копий экспонатов поможет в документировании и сохранении культурного наследия. В галерее подчеркнули, что переход к новым технологиям открывает дополнительные возможности для исследовательской работы и расширяет взаимодействие с посетителями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.