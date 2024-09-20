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В Коломне Московской области реставрируют два исторических жилых дома

Главным управлением культурного наследия Московской области проинспектированы работы по реставрации двух жилых домов XIX века в Коломне, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас реставрируют фасады зданий. Работы выполняются на должном уровне качества и соответствуют ранее согласованным проектным решениям, сказано в сообщении.

Первый жилой дом находится на улице Посадской. Его нарядная архитектура отличается разнообразием декоративных мотивов.

Кирпичный оштукатуренный двухэтажный дом на гладком белокаменном цоколе на улице Островского представляет собой образец городской застройки купеческих кварталов Коломны начала XIX века.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.