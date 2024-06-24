В Коломне 3 июля откроется выставка «Путевые фотовпечатления»

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В Коломне на Творческой площадке картинной галерее «Дом Озерова» 3 июля начнется выставка «Путевые фотовпечатления» фотографа Геннадия Ярославцева, об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Посетители выставки смогут ознакомиться с серией фоторабот выполненных в монохромной фотосъемке. Благодаря монохрому на фотографиях подчеркиваются основные детали снимка, передающие ощущения фотографа в момент создания изображения.

Автор выставки, Геннадий Ярославцев, является архитектором и увлекается фотографией более 40 лет. Своей экспозицией он демонстрирует путешествие, позволяющее зрителям почувствовать атмосферу разных стран и культур.

Выставка завершится 29 июля 2024 года. Подробности на сайте картинной галереи. 6+

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.