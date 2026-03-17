В Коломне 25 марта пройдет лекция-концерт о Моцарте и Бетховене

Лекция-концерт «Венские классики: В. Моцарт и Л. Бетховен» состоится 25 марта в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова». Программу, приуроченную к 270-летию со дня рождения Моцарта и 255-летию Бетховена, подготовила доктор культурологии Елена Щербакова, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Автор проекта — доктор культурологии, профессор кафедры музыки и изобразительного искусства Государственного социально-гуманитарного университета Елена Щербакова. Встреча посвящена двум представителям венской классической школы второй половины XVIII — первой четверти XIX веков.

Моцарт и Бетховен по-разному повлияли на развитие музыкальных жанров и представлений о музыке. При этом оба композитора остаются одними из самых исполняемых в мире.

Гости услышат вокальную программу в исполнении лауреатов всероссийских и международных конкурсов Татьяны Новиковой и Марии Новиковой, а также пианистки Маргариты Гусевой. Начало в 17.00, возрастное ограничение 12+. Вход свободный, количество мест ограничено. Подробности опубликованы на сайте галереи «Дом Озерова».

