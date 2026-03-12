В Коломне 21 марта пройдет показ короткометражек

сегодня в 15:25

Показ российских короткометражных фильмов состоится 21 марта в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» в рамках «Эхо» Международного кинофестиваля «Дни короткометражного кино» в Подмосковье. Зрителям представят три киноленты, вход свободный, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Показ пройдет в рамках проекта «Эхо» Международного кинофестиваля «Дни короткометражного кино». Фестиваль объединяет более 700 площадок в 80 регионах России и ориентирован на поддержку творческой молодежи, а также продвижение короткометражного кино среди широкой аудитории.

В программе показа — три фильма: «Уйти нельзя остаться» (Россия, 108 мин., 18+), «Звезды в коротком метре» (Россия, 84 мин., 18+) и «Большая сила маленьких вещей» (Россия, 60 мин., 16+). Вход для зрителей свободный.

Организаторами кинофестиваля выступают Общероссийская общественная организация «Союз кинематографистов Российской Федерации» и фонд поддержки регионального кинематографа союза кинематографистов России при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Подробности опубликованы на сайте Коломенской картинной галереи «Дом Озерова».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.