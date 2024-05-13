сегодня в 15:00

В Коломне 17 мая пройдет лекция о творчестве Боттичелли

В Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» 17 мая пройдет лекция, посвященная творчеству итальянского художника Сандро Боттичеллию. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Лекция состоится в рамках проекта «Беседы об искусстве». Боттичелли занял особое место в искусстве. Отличаясь неповторимой манерой письма и индивидуальностью, он оставался романтиком и поэтом в живописи. Гости смогут ознакомиться с искусством раннего Возрождения.

Начало программы — в 18:00. Подробности можно узнать на сайте галереи.

В Коломенской картинной галерее на данный момент работают 3 выставочных зала для сменных выставок. В них регулярно представляют произведения живописи, графики, скульптуры, художественной фотографии и народного творчества.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.