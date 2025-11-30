В Коломне 1 декабря проведут семейный праздник в честь старта «Зимы в Подмосковье»

В городском округе Коломна 1 декабря стартует новый сезон проекта «Зима в Подмосковье». В этот день в парке Мира откроется каток с искусственным льдом и пройдет семейный праздник, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В парке Мира в Коломне 1 декабря начнет работу каток с искусственным льдом. Площадка рассчитана на массовые катания и может одновременно принимать до 700 человек. Для удобства посетителей предусмотрены теплая раздевалка, камеры хранения, прокат инвентаря и пункт заточки коньков. Катание будет бесплатным, а билеты на сеансы можно будет забронировать заранее через онлайн-систему.

В этот же день в 16:00 в парке Мира состоится семейный праздник встречи зимы. В программе — открытие резиденции и почты Деда Мороза, акция «Елка желаний», мастер-класс по хоккею, показательные выступления фигуристов и другие развлечения.

Сказочные персонажи будут ждать гостей не только в парке Мира, но и в сквере имени Зайцева в Коломне, а также в парке «Сосновый бор» в Озерах. Вход на все мероприятия свободный, возрастных ограничений нет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.