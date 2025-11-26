В Коломенской картинной галерее открылась новая выставка книжных иллюстраций

С 26 ноября в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» начала свою работу выставка «Герои книг. Пешком, верхом, под парусами» книжной иллюстрации члена Союза художников России Юрия Богачева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В экспозиции выставки представлены оригиналы художественных иллюстраций к произведениям русской и зарубежной приключенческой литературы: «Слово о Полку Игореве», «Плутония» В. Обручева, «Необычайные приключения Кукши из Домовичей» Ю. Вронского, «Двадцать дней без войны» и «Донские рассказы» М. Шолохова; «Дон Кихот» М. Сервантеса, «Робинзон Крузо» Д. Дефо, «Всадник без головы» и «Оцеола, вождь семинолов» Т. Майн Рида; «Вождь краснокожих» О. Генри, «Остров сокровищ» Р. Л. Стивенсона и др.

«Индивидуальный узнаваемый стиль Юрия Богачева отличают динамичная композиция, эмоциональность и острохарактерный рисунок. Художник убежден, что рисовать для детей нужно так же, как для взрослых, поэтому, создавая иллюстрации, Юрий Николаевич доверяет воображению, фантазии, наблюдательности и природному визуальному вкусу ребенка», — рассказывают в «Доме Озерова».

Юрий Николаевич Богачев — член Союза художников России, член Союза журналистов России, член Правления МООСХ, председатель секции графики МООСХ, член Общественного совета по детской книге России при Российском фонде культуры. Работает в книжной и станковой графике, оформил и проиллюстрировал более 70-ти книг.

Выставка входит в экспозиции I-ого корпуса и продолжит свою работу до 25 января 2026 года.

Без возрастных ограничений.

