В клубе «Активное долголетие» Орехово-Зуева открыли «Киностудию»

В День российского кино в клубе «Активное долголетие» Орехово-Зуева официально стартовало новое творческое направление — «Киностудия», сообщили в пресс-службе округа.

В Выставочном зале города Орехово-Зуева собрались творческие люди серебряного возраста, чтобы в очередной раз доказать, что возраст — это лишь цифра.

Активные долголеты показали 5 короткометражных фильмов, где режиссёрами, монтажёрами и актёрами были они сами. Фильмы, которые увидели гости мероприятия, основаны на рассказах Антона Павловича Чехова. Все это создавалось под руководством Валерия Салтанова — актёра театра и кино, режиссёра и педагога.

Директор социального центра «Орехово-Зуевский» Алла Белова выразила огромную благодарность создателям фильмов за талант, креативность и большой труд. Пожелала команде новых творческих побед и вдохновляющих проектов.

Сейчас киностудия «Активного долголетия» готовит к выпуску новую картину.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.